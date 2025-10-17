Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Германии заявило, что Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест российского диктатора владимира путина. Это решение вступит в силу только в апреле 2026 года, несмотря на объявление Венгрии о выходе из юрисдикции суда.
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест российского диктатора владимира путина, несмотря на то, что Будапешт проголосовал за выход страны из МУС. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Будапешт должен соблюдать устав Международного уголовного суда в случае въезда в страну президента рф владимира путина для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Хотя венгерские власти объявили о выходе из-под юрисдикции суда, это решение вступит в силу только в апреле 2026 года
Как пишет издание, в Еврокомиссии приветствовали перспективу встречи Трампа и путина.
Как любую встречу, которая продвинет процесс достижения справедливого и прочного мира для Украины
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между россией и Украиной.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште, "отличная новость для миролюбивых народов мира", и добавил, что его страна готова организовать встречу.
Венгрия провела переговоры с США и рф и начала подготовку к саммиту после объявления о запланированной в Будапеште встрече президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина.
Венгерский парламент проголосовал за выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС).
Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.