Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с российским диктатором владимиром путиным в Венгрии. При этом он будет поддерживать связь с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Детали
Будет двусторонняя встреча, но Президент Зеленский будет на связи со мной. Между ними возникла большая пропасть. Есть большая нелюбовь между ними, но мы сделаем так, чтобы всем было удобно. Будет трое участников, но может в отдельных разговорах - сказал Трамп.
Напомним
В пятницу, 17 октября, Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште, "отличная новость для миролюбивых народов мира", и добавил, что его страна готова организовать встречу.
Венгрия провела переговоры с США и рф и начала подготовку к саммиту после объявления о запланированной в Будапеште встрече президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина.
В то же время в министерстве иностранных дел Германии заявили, что Венгрия должна выполнить ордера Международного уголовного суда на арест президента россии владимира путина.
Тем временем венгерский парламент проголосовал за выход Венгрии из Международного уголовного суда.