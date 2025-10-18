Украина рассчитывает на гарантии безопасности и лидерство США

$41.640.12
19:15 • 10890 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 16279 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 14209 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 15111 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 15802 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 15675 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 18361 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20199 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13767 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16711 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
Популярные новости
Так называемый "шахтер" и не только: УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов с ВОТ Украины в российские лигиVideo17 октября, 12:35 • 4486 просмотра
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17:11 • 9998 просмотра
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17:23 • 6336 просмотра
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа19:07 • 5672 просмотра
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина19:22 • 6316 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 58048 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 84013 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 111829 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 78458 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 102932 просмотра
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 2856 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 26992 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 56248 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 104090 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 80299 просмотра
Украина рассчитывает на гарантии безопасности и лидерство США

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп обсудили вопросы гарантий безопасности. Украина рассчитывает на них и лидерство США.

Украина рассчитывает на гарантии безопасности и лидерство США

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп обсудили вопросы гарантий безопасности. Украина рассчитывает на них и лидерство США. Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Одна из тем с Трампом – это были гарантии безопасности. Мы рассчитываем на это и на лидерство США. Мы говорили о гарантиях безопасности… Мы также говорили о программе PEARL, потому что вы знаете, что США и президент открыли для нас этот коридор

- заявил Зеленский.

Дополнение 

Зеленский заявлял, что обеспечение двусторонних гарантий безопасности с США является "важнейшим документом, потому что США очень сильны".   

Анна Мурашко

