Украина рассчитывает на гарантии безопасности и лидерство США
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп обсудили вопросы гарантий безопасности. Украина рассчитывает на них и лидерство США. Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Подробности
Одна из тем с Трампом – это были гарантии безопасности. Мы рассчитываем на это и на лидерство США. Мы говорили о гарантиях безопасности… Мы также говорили о программе PEARL, потому что вы знаете, что США и президент открыли для нас этот коридор
Дополнение
Зеленский заявлял, что обеспечение двусторонних гарантий безопасности с США является "важнейшим документом, потому что США очень сильны".