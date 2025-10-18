Зеленский после встречи с Трампом: "Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, и начать говорить"
Киев • УНН
Украинский президент согласился с мнением Дональда Трампа о том, что стоит остановиться и начать переговоры, а также предпринять реальные шаги к миру.
После переговоров с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский вышел к журналистам и поделился общей позицией относительно возможного урегулирования конфликта, отметив, что стоит остановиться "там, где мы сейчас находимся", об этом пишет УНН.
Детали
Мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся, и начать говорить. Трамп прав
Президент Украины подчеркнул важность реальных шагов для мира и добавил, что Украина не начинала эту войну, поэтому все зависит от путина.
Он призвал к прагматичному подходу, подчеркивая, что переговоры возможны только при условии, если агрессор готов к диалогу.
Напомним
Зеленский и американский лидер Дональд Трамп обсудили вопросы гарантий безопасности. Украина рассчитывает на них и лидерство США.
Зеленский заявлял, что обеспечение двусторонних гарантий безопасности с США является "важнейшим документом, потому что США очень сильны".
Ч. Зеленский: Трамп сказал, что "путин ненавидит меня, но я испытываю такое же отношение к этому человеку".