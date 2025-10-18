Зеленський: Трамп сказав, що "путін ненавидить мене, але я маю таке ж ставлення до цього чоловіка"
Київ • УНН
Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні розповів про слова американського лідера щодо відносин із російським лідером. Трамп заявив, що путін ненавидить Зеленського, і український президент відповів, що має таке ж ставлення до путіна.
Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі Володимир Зеленський вийшов до журналістів у Вашингтоні і розповів про слова американського лідера щодо відносин із російським президентом. За словами українського президента, Трамп прямо сказав, що путін ненавидить Зеленського, про це пише УНН.
Деталі
Президент Трамп не приховує, він сказав, що путін ненавидить мене
Він додав, що це не змінює суті ставлення України до агресора.
Але, зважте, мені здається, що було б дивно, якби вони (росіяни – ред.) намагалися вбити всіх нас і при цьому я мав би якесь інше ставлення. Я маю таке ж саме ставлення до цього чоловіка
Зеленський пояснив, що для українців питання не в особистих почуттях.
Це не про почуття, для мене і для кожного українця – вони (росіяни – ред.) на нас напали, і тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися і це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить, але безумовно – ми ненавидимо ворога
