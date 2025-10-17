Зеленський з Трампом не обговорював удари по російським НПЗ
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що не обговорював українські удари по російським НПЗ та російські удари по українській енергетиці.
Ми не говорили про удари по НПЗ. Ми не говорили про удари, скеровані проти нашої енергетичної системи. Ми не говорили про це
Нагадаємо
Як пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, російські загарбники змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тепер їх головними мішенями є розподільчі станції.