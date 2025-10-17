Зеленский с Трампом не обсуждал удары по российским НПЗ
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что не обсуждал украинские удары по российским НПЗ и российские удары по украинской энергетике.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал украинские удары по российским НПЗ, а также российские удары по украинской энергетике, передает УНН.
Мы не говорили об ударах по НПЗ. Мы не говорили об ударах, направленных против нашей энергетической системы. Мы не говорили об этом
Трамп: удар Украины вглубь территории России станет эскалацией войны17.10.25, 21:05 • 1816 просмотров
Напомним
Как пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, российские захватчики изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь их главными мишенями являются распределительные станции.