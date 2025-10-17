Zelenskyy did not discuss strikes on Russian oil refineries with Trump
Kyiv • UNN
President Zelenskyy stated that he did not discuss Ukrainian strikes on Russian oil refineries or Russian strikes on Ukrainian energy infrastructure.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy stated that he did not discuss Ukrainian strikes on Russian oil refineries, nor Russian strikes on Ukrainian energy facilities, UNN reports.
We did not talk about strikes on oil refineries. We did not talk about strikes directed against our energy system. We did not talk about it
Trump: Ukraine's strike deep into Russian territory will escalate the war17.10.25, 21:05 • 1804 views
Recall
As Vitaliy Zaichenko, chairman of the board of NEC "Ukrenergo", explained, Russian invaders changed their tactics of striking Ukraine's energy infrastructure. Now their main targets are distribution stations.