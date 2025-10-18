Зеленский: Трамп сказал, что «Путин ненавидит меня, но я отношусь к этому человеку так же»
Киев • УНН
После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский вышел к журналистам в Вашингтоне и рассказал о словах американского лидера относительно отношений с российским президентом. По словам украинского президента, Трамп прямо сказал, что Путин ненавидит Зеленского, об этом пишет УНН.
Подробности
Президент Трамп не скрывает, он сказал, что Путин ненавидит меня
Он добавил, что это не меняет сути отношения Украины к агрессору.
Но, учтите, мне кажется, что было бы странно, если бы они (русские – ред.) пытались убить всех нас и при этом я имел бы какое-то другое отношение. Я имею такое же отношение к этому человеку
Зеленский пояснил, что для украинцев вопрос не в личных чувствах.
Это не о чувствах, для меня и для каждого украинца – они (русские – ред.) на нас напали, и поэтому это для нас враг. Они не хотят останавливаться и это враг. Это даже не о том, что кто-то кого-то ненавидит, но безусловно – мы ненавидим врага
