Зеленский: Трамп сказал, что «Путин ненавидит меня, но я отношусь к этому человеку так же»

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский вышел к журналистам в Вашингтоне и рассказал о словах американского лидера относительно отношений с российским президентом. По словам украинского президента, Трамп прямо сказал, что Путин ненавидит Зеленского, об этом пишет УНН.

Он добавил, что это не меняет сути отношения Украины к агрессору.

Но, учтите, мне кажется, что было бы странно, если бы они (русские – ред.) пытались убить всех нас и при этом я имел бы какое-то другое отношение. Я имею такое же отношение к этому человеку

Зеленский пояснил, что для украинцев вопрос не в личных чувствах.

Это не о чувствах, для меня и для каждого украинца – они (русские – ред.) на нас напали, и поэтому это для нас враг. Они не хотят останавливаться и это враг. Это даже не о том, что кто-то кого-то ненавидит, но безусловно – мы ненавидим врага