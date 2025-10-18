Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина немедленно остановить войну на линии фронта, где бы она ни проходила. Он подчеркнул, что иначе ситуация станет слишком сложной для решения.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова призвал Зеленского и Путина остановить войну на линии фронта. Об этом информирует УНН со ссылкой на Fox News.
Я встретился сегодня с президентом Зеленским. У нас был очень хороший, откровенный разговор. По моему мнению, войну нужно прекратить немедленно. Остановитесь на линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложным. Вы никогда не сможете это решить
Глава Белого дома подчеркнул, что обе стороны должны "вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и все".
Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину
Напомним, 17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
После переговоров с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский вышел к журналистам и поделился общей позицией относительно возможного урегулирования конфликта, отметив, что стоит остановиться "там, где мы сейчас находимся".
