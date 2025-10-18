$41.640.12
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 8354 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 15481 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 21437 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 18116 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 18032 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 17751 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 16396 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 18847 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20523 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина немедленно остановить войну на линии фронта, где бы она ни проходила. Он подчеркнул, что иначе ситуация станет слишком сложной для решения.

Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова призвал Зеленского и Путина остановить войну на линии фронта. Об этом информирует УНН со ссылкой на Fox News. 

Я встретился сегодня с президентом Зеленским. У нас был очень хороший, откровенный разговор. По моему мнению, войну нужно прекратить немедленно. Остановитесь на линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложным. Вы никогда не сможете это решить

- сказал Трамп во время разговора с журналистами.

Глава Белого дома подчеркнул, что обе стороны должны "вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и все".

Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину

- отметил американский лидер.

Напомним, 17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.    

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский вышел к журналистам и поделился общей позицией относительно возможного урегулирования конфликта, отметив, что стоит остановиться "там, где мы сейчас находимся".

Вита Зеленецкая

