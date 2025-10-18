Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова призвал Зеленского и Путина остановить войну на линии фронта. Об этом информирует УНН со ссылкой на Fox News.

Я встретился сегодня с президентом Зеленским. У нас был очень хороший, откровенный разговор. По моему мнению, войну нужно прекратить немедленно. Остановитесь на линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложным. Вы никогда не сможете это решить