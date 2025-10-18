Зеленский рассказал лидерам Европы о разговоре с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами и руководством ЕС и НАТО разговор с Дональдом Трампом. Он подчеркнул важность защиты жизней и усиления безопасности в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом говорил с лидерами Британии, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, а также с руководителями ЕС и генсеком НАТО. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
Детали
Президент Украины сообщил, что проинформировал партнеров о разговоре с Дональдом Трампом.
Поговорил с нашими европейскими партнерами – лидерами Британии, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, а также с руководителями Евросоюза и Генеральным секретарем НАТО. Рассказал о разговоре с Президентом США Дональдом Трампом. Обсудили много важных деталей
Владимир Зеленский отметил, что самое главное сейчас – это защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех нас в Европе.
"Именно для этого работаем", - добавил он.
По словам Президента Украины, советники по безопасности стран будут согласовывать дальнейшие шаги, а координация позиций продолжается.
"Наши советники по безопасности будут говорить о следующих шагах. Координируем наши позиции. Спасибо за разговор, всю поддержку и готовность быть с Украиной", - написал он.
Напомним
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с группой европейских лидеров и представителями "Коалиции желающих" после встречи с Дональдом Трампом. Среди участников были Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Александр Стубб, премьер-министр Норвегии, Кир Стармер, Мелони, Генсек НАТО Рютте и Туск.
