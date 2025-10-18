$41.640.12
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський розповів лідерам Європи про розмову з Трампом

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами та керівництвом ЄС і НАТО розмову з Дональдом Трампом. Він наголосив на важливості захисту життів та посилення безпеки в Європі.

Зеленський розповів лідерам Європи про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом говорив лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками ЄС та генсеком НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського. 

Деталі

Президент України повідомив, що поінформував партнерів про розмову з Дональдом Трампом.

Поговорив з нашими європейськими партнерами – лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО. Розповів про розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Обговорили багато важливих деталей

- йдеться у дописі.

Володимир Зеленський зазначив, що найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі.

"Саме для цього працюємо", - додав він.

За словами Президента України, безпекові радники країн узгоджуватимуть подальші кроки, а координація позицій триває.

"Наші безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків. Координуємо наші позиції. Дякую за розмову, всю підтримку і готовність бути з Україною", - написав він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з групою європейських лідерів та представниками "Коаліції охочих" після зустрічі з Дональдом Трампом. Серед учасників були Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошта, Александр Стубб, прем'єр-міністр Норвегії, Кір Стармер, Мелоні, Генсек НАТО Рютте та Туск.

Мерц: після зустрічі Зеленського з Трампом Європа підтримає наступні кроки до миру

Віта Зеленецька

