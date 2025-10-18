Зеленський розповів лідерам Європи про розмову з Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами та керівництвом ЄС і НАТО розмову з Дональдом Трампом. Він наголосив на важливості захисту життів та посилення безпеки в Європі.
Деталі
Президент України повідомив, що поінформував партнерів про розмову з Дональдом Трампом.
Поговорив з нашими європейськими партнерами – лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО. Розповів про розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Обговорили багато важливих деталей
Володимир Зеленський зазначив, що найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі.
"Саме для цього працюємо", - додав він.
За словами Президента України, безпекові радники країн узгоджуватимуть подальші кроки, а координація позицій триває.
"Наші безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків. Координуємо наші позиції. Дякую за розмову, всю підтримку і готовність бути з Україною", - написав він.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з групою європейських лідерів та представниками "Коаліції охочих" після зустрічі з Дональдом Трампом. Серед учасників були Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошта, Александр Стубб, прем'єр-міністр Норвегії, Кір Стармер, Мелоні, Генсек НАТО Рютте та Туск.
