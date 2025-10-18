Мерц: після зустрічі Зеленського з Трампом Європа підтримає наступні кроки до миру
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має повну підтримку Європи на шляху до миру. Він наголосив на важливості створення реалістичного мирного плану після зустрічі Зеленського та Трампа.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що Україна має повну підтримку Європи на шляху до миру та що зараз найважливішим є створення реалістичного мирного плану. Про це він написав у своєму Х після зустрічі Зеленського та американського лідера Дональда Трампа, пише УНН.
Деталі
Президент Зеленський має повну підтримку Німеччини та європейських друзів на шляху до миру. Після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординували і будемо підтримувати наступні кроки. Зараз Україні потрібен мирний план
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонні переговори з європейськими лідерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
За словами президента, серед учасників розмови були: Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошта, Александр Стубб, прем'єр-міністр Норвегії, Кір Стармер, Мелоні, Генсек НАТО Рютте та Туск.