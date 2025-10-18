$41.640.12
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 16796 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 14525 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 15402 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 16041 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 15749 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 18418 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20239 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13789 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16720 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Мерц: після зустрічі Зеленського з Трампом Європа підтримає наступні кроки до миру

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має повну підтримку Європи на шляху до миру. Він наголосив на важливості створення реалістичного мирного плану після зустрічі Зеленського та Трампа.

Мерц: після зустрічі Зеленського з Трампом Європа підтримає наступні кроки до миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що Україна має повну підтримку Європи на шляху до миру та що зараз найважливішим є створення реалістичного мирного плану. Про це він написав у своєму Х після зустрічі Зеленського та американського лідера Дональда Трампа, пише УНН.

Деталі

Президент Зеленський має повну підтримку Німеччини та європейських друзів на шляху до миру. Після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординували і будемо підтримувати наступні кроки. Зараз Україні потрібен мирний план

- написав Мерц.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонні переговори з європейськими лідерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

За словами президента, серед учасників розмови були: Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошта, Александр Стубб, прем'єр-міністр Норвегії, Кір Стармер, Мелоні, Генсек НАТО Рютте та Туск.

Альона Уткіна

