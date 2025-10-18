Мерц: после встречи Зеленского с Трампом Европа поддержит следующие шаги к миру
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина имеет полную поддержку Европы на пути к миру. Он подчеркнул важность создания реалистичного мирного плана после встречи Зеленского и Трампа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Украина имеет полную поддержку Европы на пути к миру и что сейчас важнейшим является создание реалистичного мирного плана. Об этом он написал в своем Х после встречи Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, пишет УНН.
Детали
Президент Зеленский имеет полную поддержку Германии и европейских друзей на пути к миру. После его встречи с президентом Трампом мы скоординировали и будем поддерживать следующие шаги. Сейчас Украине нужен мирный план
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
По словам президента, среди участников разговора были: Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Александр Стубб, премьер-министр Норвегии, Кир Стармер, Мелони, Генсек НАТО Рютте и Туск.