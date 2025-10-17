Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч Трампа та Зеленського завершилася. Зеленський проводить телефонну конференцію з європейськими лідерами для оновлення інформації.
Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Зустріч Трампа та Зеленського завершена. Зеленський зараз проводить телефонну конференцію з кількома європейськими лідерами, щоб надати їм оновлену інформацію
Тим часом, як повідомляється, Трамп вже відбув з Білого дому.
"Трамп не підійшов до журналістів і не відповів на запитання про ракети Tomahawk перед посадкою на борт Marine One", - повідомив журналіст MSNBC Джейк Тейлор у X, показавши відео.
