Зеленський і Трамп провели понад дві години з провідними радниками - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривала понад дві години. Обідня зустріч з делегаціями перевищила запланований час.
Обідня зустріч лідерів та їх делегацій тривала набагато довше, ніж планувалося, за словами високопосадовця України, який говорив на умовах анонімності.
