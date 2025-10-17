Зеленський залишає Білий дім після зустрічі з Трампом - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Зеленський завершив зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Його від'їзд відбувся на годину пізніше, ніж очікувалося відбуття Трампа.
Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Reuters, пише УНН.
Зеленський залишає Білий дім
Президент Зеленський у Білому домі мав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Повідомлення про те, що Зеленський покидає Білий дім з'явилося на годину пізніше, ніж очікувалося відбуття Трампа до Флориди.
