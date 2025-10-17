Зеленський на зустрічі у Вашингтоні представив Трампу "карти" - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні представив Дональду Трампу карти з позначенням потенційних цілей у Росії. На цих картах були точки тиску в російській обороні та військовій економіці.
Президент України Володимир Зеленський, за повідомленнями, показав президенту США Дональду Трампу "карти", пише УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
"Президент України Володимир Зеленський представив своєму американському колезі Дональду Трампу під час їхньої зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю "карти" з позначенням потенційних цілей у росії", про що повідомило джерело в українській делегації.
"На цих картах є точки тиску в російській обороні та військовій економіці, на які можна націлитися, щоб змусити [володимира] путіна припинити війну", - повідомило джерело журналістам, зокрема з AFP.
Трамп заявив, що буде говорити з Зеленським про Tomahawk17.10.25, 21:22 • 1420 переглядiв