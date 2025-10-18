Зеленський озвучив, з ким з європейських партнерів говорив після зустрічі з Трампом
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з групою європейських лідерів та представниками "Коаліції охочих" після зустрічі з Дональдом Трампом. Серед учасників були Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошта, Александр Стубб, прем'єр-міністр Норвегії, Кір Стармер, Мелоні, Генсек НАТО Рютте та Туск.
Президент Володимир Зеленський заяви, що провів після зустрічі з Дональдом Трампом телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "Коаліції охочих". Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Після завершення зустрічі з президентом США та його командою ми провели розмову з нашими стратегічними партнерами. Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "Коаліції охочих", була Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, приймав участь й прем’єр-міністр Норвегії, прем’єр Британї Кір Стармер. Я хотів подякувати прем’єрці Італії Мелоні, вона також була. Долучився Генсек НАТО Рютте й прем’єр-міністр Польщі Туск
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонні переговори з європейськими лідерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.