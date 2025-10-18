Зеленский озвучил, с кем из европейских партнеров говорил после встречи с Трампом
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с группой европейских лидеров и представителями "Коалиции желающих" после встречи с Дональдом Трампом. Среди участников были Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Александр Стубб, премьер-министр Норвегии, Кир Стармер, Мелони, Генсек НАТО Рютте и Туск.
Президент Владимир Зеленский заявил, что провел после встречи с Дональдом Трампом телефонный разговор с группой лидеров европейских стран, с основными представителями "Коалиции желающих". Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
После завершения встречи с президентом США и его командой мы провели разговор с нашими стратегическими партнерами. У меня был совместный телефонный разговор с группой лидеров европейских стран, с основными представителями "Коалиции желающих", была Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, принимал участие и премьер-министр Норвегии, премьер Британии Кир Стармер. Я хотел поблагодарить премьера Италии Мелони, она также была. Присоединился Генсек НАТО Рютте и премьер-министр Польши Туск
Напомним
