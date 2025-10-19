151 боестолкновение на фронте в воскресенье: враг давит на разных направлениях

С начала суток, 19 октября, на российско-украинском фронте произошло 151 боестолкновение. Самые активные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях – все штурмы отбиты. На остальных участках фронта ситуация контролируемая. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 19.10.2025 года.

Детали

Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для ударов 2371 дрон-камикадзе и совершили 3604 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 11 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 129 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

На Купянском направлении агрессор проводил три наступательные действия в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении российские захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее и Мирное.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении 17 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоекономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Удачное, Филиал, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 44 оккупанта, из них 27 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, 19 БпЛА, три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; также поражено 11 укрытий для личного состава, станцию РЭБ, восемь единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему врага - говорится в отчете.

На Александровском направлении агрессор 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригоровка. Семь боестолкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

