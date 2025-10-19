$41.640.00
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
16:40 • 16290 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 49182 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 31945 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 34036 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 37869 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 44554 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54150 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47640 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46531 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
15:10 • 49182 просмотра
151 боестолкновение на фронте в воскресенье: враг давит на разных направлениях

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

С начала суток 19 октября на российско-украинском фронте произошло 151 боестолкновение. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, где все штурмы были отбиты.

151 боестолкновение на фронте в воскресенье: враг давит на разных направлениях

С начала суток, 19 октября, на российско-украинском фронте произошло 151 боестолкновение. Самые активные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях – все штурмы отбиты. На остальных участках фронта ситуация контролируемая. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 19.10.2025 года.

Детали

Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для ударов 2371 дрон-камикадзе и совершили 3604 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 11 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 129 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

На Купянском направлении агрессор проводил три наступательные действия в сторону Песчаного. 

На Лиманском направлении российские захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее и Мирное.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении 17 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоекономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Удачное, Филиал, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 44 оккупанта, из них 27 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, 19 БпЛА, три единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; также поражено 11 укрытий для личного состава, станцию РЭБ, восемь единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему врага

- говорится в отчете. 

На Александровском направлении агрессор 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригоровка. Семь боестолкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT19.10.25, 20:24 • 26748 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

