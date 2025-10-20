Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запевнив, що жодного разу не обговорював із президентом України Володимиром Зеленським можливу передачу Донбасу росії. Глава Білого дому ще раз закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню на фронті. Про це інформує УНН з посиланням на Rapid Response 47.

Деталі

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи говорив він Зеленському під час їхньої зустрічі 17 жовтня, що той має поступитися росії всім Донбасом.

Ні, ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що їм (росії та Україні. — Ред.) слід просто зупинитися на лінії, де вони перебувають, на лінії фронту - відповів Трамп.

Він підкреслив, що все дуже складно узгоджувати. Зокрема, якщо одні кажуть "ми беремо це", а інші "ми — це", тоді є багато різних варіантів.

"Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей і покінчити з цим", - заявив глава Білого дому.

Також у Трампа запитали, що, на його думку, має статися з Донбасом.

Нехай усе залишиться так як є. Зараз усе вже розділене. Я думаю, що 78% території (Донбасу — ред.) вже захоплено росією. Залиште все як є - зазначив Трамп.

На думку Глави Білого дому, вирішити питання цих територій можна буде пізніше.

Нагадаємо

Видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Дональд Трамп 17 жовтня закликав Володимира Зеленського погодитися на умови москви для завершення війни, посилаючись на погрози путіна "знищити" Україну. Президент США наполягав на передачі контролю над Донбасом та повторював аргументи кремля.

