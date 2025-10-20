Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заверил, что ни разу не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможную передачу Донбасса России. Глава Белого дома еще раз призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня на фронте. Об этом информирует УНН со ссылкой на Rapid Response 47.

Детали

Во время общения с прессой Трампа спросили, говорил ли он Зеленскому во время их встречи 17 октября, что тот должен уступить России весь Донбасс.

Нет, мы никогда не обсуждали это. Мы считаем, что им (России и Украине. — Ред.) следует просто остановиться на линии, где они находятся, на линии фронта - ответил Трамп.

Он подчеркнул, что все очень сложно согласовывать. В частности, если одни говорят "мы берем это", а другие "мы — это", тогда есть много разных вариантов.

"Поэтому я говорю, что они должны остановиться прямо сейчас на линии фронта, вернуться домой, перестать убивать людей и покончить с этим", - заявил глава Белого дома.

Также у Трампа спросили, что, по его мнению, должно произойти с Донбассом.

Пусть все останется так как есть. Сейчас все уже разделено. Я думаю, что 78% территории (Донбасса — ред.) уже захвачено Россией. Оставьте все как есть - отметил Трамп.

По мнению Главы Белого дома, решить вопрос этих территорий можно будет позже.

Напомним

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп 17 октября призвал Владимира Зеленского согласиться на условия Москвы для завершения войны, ссылаясь на угрозы Путина "уничтожить" Украину. Президент США настаивал на передаче контроля над Донбассом и повторял аргументы Кремля.

