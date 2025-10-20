Оккупанты потеряли за сутки 890 военнослужащих - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 19 октября, Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 131 070 человек, также уничтожено 398 БПЛА.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1131070 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11270 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23399 (0)
- артиллерийских систем ‒ 33879 (+45)
- РСЗО ‒ 1524 (0)
- средства ПВО ‒ 1229 (+1)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 72365 (+398)
- крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64892 (+94)
- специальная техника ‒ 3980 (0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 19 октября, на российско-украинском фронте произошло 151 боестолкновение. Самые активные бои продолжались на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, где все штурмы были отбиты.
