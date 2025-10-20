$41.640.00
Оккупанты потеряли за сутки 890 военнослужащих - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 168 просмотра

За минувшие сутки, 19 октября, Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 131 070 человек, также уничтожено 398 БПЛА.

Оккупанты потеряли за сутки 890 военнослужащих - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 19 октября, Силы обороны Украины убили и ранили 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 131 070 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1131070 (+890) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11270 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23399 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 33879 (+45)
          • РСЗО ‒ 1524 (0)
            • средства ПВО ‒ 1229 (+1)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 72365 (+398)
                    • крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64892 (+94)
                            • специальная техника ‒ 3980 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 19 октября, на российско-украинском фронте произошло 151 боестолкновение. Самые активные бои продолжались на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, где все штурмы были отбиты.

                              Вита Зеленецкая

