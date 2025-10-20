рф атакувала Україну балістикою і 60 безпілотниками: знешкодили 38 дронів

росія вночі випустила по Україні три балістичні ракети та 60 безпілотників, 38 дронів знешкоджено, але є влучання балістики та 20 безпілотників у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 жовтня (з 19:00 19 жовтня) ворог атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

