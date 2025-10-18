$41.640.00
Ремонт ЗАЕС: відновлення електропостачання триватиме близько тижня - Гроссі

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

На Запорізькій АЕС розпочалися роботи з відновлення пошкодженої системи електропостачання. МАГАТЕ контролюватиме хід ремонтних робіт на двох об'єктах ЗАЕС, які, за очікуваннями, триватимуть близько тижня.

На Запорізькій АЕС розпочалися роботи з відновлення пошкодженої системи електропостачання. МАГАТЕ зобов'язалося контролювати хід ремонтних робіт на двох об'єктах ЗАЕС. Також в організації підтвердили "значний крок рішучих зусиль" і визначили орієнтовні строки завершення роботи над об'єктами.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.

Деталі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив технічні роботи з відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Вранці 18 жовтня, після розмінування, розпочався процес роботи з ремонту двох кабелів лінії 330 кіловольт (кВ) "Феросплавна-1". Лінія була відключена від ЗАЕС 7 травня.

Наприкінці цих вихідних, також після завершення необхідного розмінування зазначеної території з іншого боку, мають розпочатися ремонтні роботи на пошкодженій ділянці лінії 750 кВ "Дніпровська". Ця лінія була відключена 23 вересня. Останній факт призвів до повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Згідно з новим звітом, оголошено строки та відповідальність щодо ремонту на об'єктах ЗАЕС.

  1. Групи МАГАТЕ контролюватимуть хід ремонтних робіт на двох об'єктах, розташованих за кілька кілометрів від ЗАЕС.
    1. Сторони конструктивно взаємодіять.
      1. "Потрібен ще деякий час, перш ніж станція буде знову підключена до електромережі", - зазначив Гроссі.

        Очікується, що ремонт триватиме близько тижня

        - ідеться у публікації на сайті МАГАТЕ.

        Наголошується, що низка реакторів, як і раніше, потребують електроенергії для живлення водяних насосів, що охолоджують ядерне паливо на об'єкт.

        Згідно зі звітом Atomic Energy Agency стосовно ситуації на ЗАЕС, зазначається - "нарешті з'явилося світло в кінці тунелю".

        Сьогоднішній початок ремонтних робіт знаменує собою значний крок вперед у наших рішучих зусиллях з відновлення зовнішнього електропостачання найбільшої в Європі атомної електростанці

        - заявив генеральний директор Гроссі. 

        Доповнення

        Міністр енергетики України Світлана Грінчук також підтвердила участь українських фахівців у відновленні ліній електропередачі на території найбільшої в Європі АЕС.

        Існує загальне розуміння того, що поточна ситуація абсолютно нікому не вигідна, - кажуть у МАГАТЕ. Біля ЗАЕС поки діє тимчасове перемир'я.

        Втім, щодо багатьох інших місць України, агресія рф продовжується. Військові росії продовжили повітряні бомбардування українських земель. 

        Нагадаємо

        Українські енергетики вкотре відновлюють лінії електропостачання, що живлять Запорізьку АЕС. Це 42-й випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли фахівці ремонтують пошкоджені лінії.

        Ігор Тележніков

        Новини СвітуТехнології
        Відключення світла
        Блекаут 
        Електроенергія
        Рафаель Гроссі
        Міжнародне агентство з атомної енергії
        Україна