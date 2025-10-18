Міненерго підтвердило: українські фахівці відновлюють лінії електропостачання ЗАЕС
Київ • УНН
Українські енергетики вкотре відновлюють лінії електропостачання, що живлять Запорізьку АЕС. Це 42-й випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли фахівці ремонтують пошкоджені лінії.
У Міненерго підтвердили, що українські фахівці відновлюють лінії електропостачання Запорізької АЕС - уже 42-й раз, пише УНН.
Українські фахівці вкотре відновлюють лінії електропостачання, які живлять Запорізьку АЕС. В ці хвилини тривають ремонтні роботи. Це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію
Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями, як наголосили у Міненерго, є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті.
"Єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі є російська військова агресія, окупація української Запорізької АЕС та систематичні обстріли енергетичної інфраструктури України", - підкреслили у міністерстві.
Доповнення
Раніше у МАГАТЕ повідомили про початок ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗАЕС після встановлення локальних зон припинення вогню.