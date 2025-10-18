Минэнерго подтвердило: украинские специалисты восстанавливают линии электроснабжения ЗАЭС
Киев • УНН
Украинские энергетики в очередной раз восстанавливают линии электроснабжения, питающие Запорожскую АЭС. Это 42-й случай с начала полномасштабного вторжения, когда специалисты ремонтируют поврежденные линии.
Подключение ЗАЭС к украинской энергосети и обеспечение ее стабильной работы украинскими специалистами, как отметили в Минэнерго, являются фундаментальными предпосылками для предотвращения любых инцидентов и аварий на крупнейшем в Европе ядерном объекте.
"Единственной причиной беспрецедентных рисков и угрозы радиационного инцидента в Европе является российская военная агрессия, оккупация украинской Запорожской АЭС и систематические обстрелы энергетической инфраструктуры Украины", - подчеркнули в министерстве.
Дополнение
Ранее в МАГАТЭ сообщили о начале ремонта поврежденных линий электропередач к ЗАЭС после установления локальных зон прекращения огня.