МАГАТЕ: розпочато роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередачі до ЗАЕС
Київ • УНН
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про початок ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗАЕС після встановлення зон припинення вогню. Відновлення електропостачання є критично важливим для ядерної безпеки.
Роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до Запорізької АЕС розпочато після 4 тижнів відключення, повідомили у МАГАТЕ у суботу, пише УНН.
Деталі
"Розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередачі до ЗАЕС після 4-тижневого перебою, після встановлення локальних зон припинення вогню, щоб дозволити продовження робіт", заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитують в організації у суботу у X.
Як вказали у МАГАТЕ, "відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки".
"Обидві сторони конструктивно взаємодіяли з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту", - зазначили у МАГАТЕ.
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ09.10.25, 20:32 • 39474 перегляди