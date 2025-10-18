МАГАТЭ: начаты работы по ремонту поврежденных линий электропередачи к ЗАЭС
Киев • УНН
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале ремонта поврежденных линий электропередач к ЗАЭС после установления зон прекращения огня. Восстановление электроснабжения критически важно для ядерной безопасности.
Работы по ремонту поврежденных линий электропередач к Запорожской АЭС начаты после 4 недель отключения, сообщили в МАГАТЭ в субботу, пишет УНН.
Детали
"Начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи к ЗАЭС после 4-недельного перебоя, после установления локальных зон прекращения огня, чтобы позволить продолжение работ", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитируют в организации в субботу в X.
Как указали в МАГАТЭ, "восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности".
"Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного плана ремонта", - отметили в МАГАТЭ.