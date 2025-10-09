$41.400.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 4834 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС після частих контактів з обома сторонами. Це дозволить станції отримувати необхідне електропостачання для охолодження шести зупинених реакторів та відпрацьованого палива.

Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання окупованої Запорізької атомної електростанції, передає УНН із посиланням на МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сьогодні заявив, що після частих контактів з обома сторонами протягом останніх тижнів для вирішення проблеми останньої втрати зовнішнього електропостачання на об'єкті під час військового конфлікту було розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 

- йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ наголосили, що відколи ЗАЕС минулого місяця знову втратила будь-який доступ до мережі, Генеральний директор Гроссі взаємодіє з російською федерацією та Україною щодо конкретних пропозицій, спрямованих на те, щоб дозволити станції отримувати зовнішнє електропостачання, необхідне для охолодження шести зупинених реакторів та відпрацьованого палива.

Увага зосереджена на створенні необхідних умов безпеки для проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках ліній електропередач 750 кіловольт (кВ) Дніпровська та 330 кВ Феросплавна-1, розташованих на протилежних сторонах лінії фронту поблизу ЗАЕС.

Ситуація критична: Зеленський заявив, що один з дизель-генераторів Запорізької АЕС вийшов з ладу30.09.25, 21:57 • 9168 переглядiв

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення електропостачання поза майданчиком – через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1", – сказав генеральний директор Гроссі.

"Хоча ще знадобиться деякий час, перш ніж буде відновлено підключення Запорізької атомної електростанції до мережі, обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої ​​мети заради ядерної безпеки. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому відношенні", – сказав він.

На Запорізькій АЕС триває блекаут: в "Енергоатомі" заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання25.09.25, 16:05 • 3108 переглядiв

Додамо

У МАГАТЕ наголосили, що вже вдесяте за час конфлікту ЗАЕС втратила підключення до мережі 23 вересня, коли була відключена остання лінія електропередач 750 кВ, майже через п’ять місяців після того, як також була відключена остання резервна лінія 330 кВ. Обидві сторони звинуватили у пошкодженні військову діяльність.

Тому понад два тижні найбільша в Європі атомна електростанція (АЕС) була змушена покладатися на аварійні дизель-генератори (ЕДГ) для живлення своїх охолоджувальних насосів, що ще більше ускладнює і без того нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на майданчику.

На ЗАЕС зараз працюють сім електрогенераторів (ЕГР), а ще 13 перебувають у режимі очікування. Станція продовжує чергувати їх для виробництва необхідної електроенергії, зокрема для систем безпеки реактора.

На основі регулярно одержуваних даних з ядерної безпеки, команда МАГАТЕ на об'єкті продовжує підтверджувати, що підвищення температури теплоносія в реакторах або басейнах витримки відпрацьованого палива не спостерігалося, що свідчить про те, що паливо продовжує ефективно охолоджуватися.

Раніше цього тижня команда провела обхід, щоб спостерігати за станом ЕГР, які на той час перебували в режимі очікування. Команда також підтвердила, що спринклерні басейни основного обслуговування, які забезпечують охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива, працювали у звичайному режимі. Рівень радіації на об'єкті також залишається нормальним, повідомила команда.

Команда продовжує повідомляти про військову діяльність на різних відстанях від об'єкта. У вівторок увечері члени команди чули п'ять вибухів один за одним, які сталися поблизу об'єкта та тряслися вікна в їхній будівлі.

Команди МАГАТЕ, що базуються на інших ядерних об'єктах в Україні – Хмельницькому, Рівненському, Південноукраїнському та Чорнобильському – також повідомляють про військову діяльність у більшість днів.

4 жовтня команду на Хмельницькій АЕС повідомили, що поблизу об'єкта було зафіксовано 16 дронів, найближчий за 5,5 км від нього. Наступного дня три дрони було виявлено на такій самій відстані на північ від Південноукраїнської АЕС.

Чорнобильський майданчик досі не має доступу до лінії електропередач 330 кВ, яка була відключена минулого тижня, як повідомляється, через військові удари по електропідстанції приблизно за 40 км, поблизу міста Славутич.

У рамках комплексної програми допомоги МАГАТЕ з ядерної безпеки та захисту, Хмельницька АЕС цього тижня отримала вимірювачі радіаційної розвідки, які були придбані за рахунок фінансування Чеської Республіки та Японії. Це була 159-та поставка обладнання на сьогодні, вартість усіх поставок під час конфлікту зараз становить 20 мільйонів євро.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Чехія
Японія
Україна