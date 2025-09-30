48.440.03
Ситуація критична: Зеленський заявив, що один з дизель-генераторів Запорізької АЕС вийшов з ладу

Сьомий день триває аварійна ситуація на Запорізькій АЕС, яка відключена від живлення через обстріли. Президент Зеленський заявив, що один з дизель-генераторів, які забезпечують станцію електрикою, вийшов з ладу.

Ситуація критична: Зеленський заявив, що один з дизель-генераторів Запорізької АЕС вийшов з ладу

Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції триває вже сьомий день. Через російські обстріли станція відключена від живлення, а електрекою забезпечується від дизель-генераторів, однак в України є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз росія. І правильно, щоб світ не мовчав 

- сказав Зеленський.

Він також додав, що доручив уряду – Міністерству енергетики разом із Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Йшлося про повернення дітей, яких викрала росія, а також блекаут на окупованій Запорізькій АЕС.

Запорізька АЕС зазнала десятого блекауту з початку окупації, відключившись від української енергосистеми. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, що є порушенням умов експлуатації.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Міністерство закордонних справ України
Міністерство енергетики України
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Володимир Зеленський
Україна