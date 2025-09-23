$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 4050 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 15230 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 13195 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 38688 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 33760 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 33757 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48114 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48630 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44611 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69784 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації - Міненерго

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Запорізька АЕС зазнала десятого блекауту з початку окупації, відключившись від української енергосистеми. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, що є порушенням умов експлуатації.

На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації - Міненерго

Десятий блекаут стався на Запорізькій АЕС від початку окупації станції росіянами. Причини інциденту наразі з’ясовуються, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Сьогодні о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це суттєве порушенняя умов нормальної експлуатації станції 

- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, причини інциденту наразі з’ясовуються. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.

У міненерго нагадали, що упродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС 

- йдеться у повідомленні.

Жоден реактор Запорізької АЕС не може бути запущений, ризики безпеки зростають - МАГАТЕ08.09.25, 15:22 • 3219 переглядiв

Додамо

Днями 69-а Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України.

Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.

У Міненерго закликали міжнародну спільноту до рішучих дій – необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції.

Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні 

- резюмували у відомстві.

Антоніна Туманова

