На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації - Міненерго

Запорізька АЕС зазнала десятого блекауту з початку окупації, відключившись від української енергосистеми. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів, що є порушенням умов експлуатації.
Десятий блекаут стався на Запорізькій АЕС від початку окупації станції росіянами. Причини інциденту наразі з’ясовуються, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Сьогодні о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це суттєве порушенняя умов нормальної експлуатації станції
За даними відомства, причини інциденту наразі з’ясовуються. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.
У міненерго нагадали, що упродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.
Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС
Днями 69-а Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України.
Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.
У Міненерго закликали міжнародну спільноту до рішучих дій – необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції.
Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні