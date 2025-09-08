Жоден реактор Запорізької АЕС не може бути запущений, ризики безпеки зростають - МАГАТЕ

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
12:10 • 802 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 8562 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 15098 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 20317 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 25551 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 39476 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 61190 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 75472 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79726 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 125836 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
50%
753мм
Популярнi новини
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 6936 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 26700 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 25485 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 28627 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 14488 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 29011 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 25792 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 27015 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 125836 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 107386 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олена Зеленська
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 29011 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 27309 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 32191 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 64027 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 121348 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Facebook
YouTube
Instagram
Financial Times

Жоден реактор Запорізької АЕС не може бути запущений, ризики безпеки зростають - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що жоден реактор ЗАЕС не може бути безпечно запущений через нестабільну ситуацію та загрозу для семи опор. Рівень води у водоймі-охолоджувачі наближається до критичного, а військова активність поблизу станції посилює ризики.

Жоден реактор Запорізької АЕС не може бути запущений, ризики безпеки зростають - МАГАТЕ

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські загарбники, залишається напруженою. Наразі жоден з реакторів ЗАЕС не може бути запущений. Про це повідомив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Агентства.

Ситуація з безпекою на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, шість із семи опор залишаються під загрозою. Залишилася лише одна лінія електропередач поза майданчиком, що створює серйозні ризики для безпеки. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден реактор не може бути безпечно запущений за нинішніх умов 

- повідомив Гроссі.

Він також додав, що рівень у водоймі-охолоджувачі знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу в 12,0 м, нижче якого виходять з ладу системи охолодження.

Заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, таке як насосна станція. Поточна військова діяльність, включаючи атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликає глибоке занепокоєння, додаючи напруги та ризику 

- підкреслив Гроссі.

Доповнення

Міністерство енергетики України у відповідь на заяви російського диктатора володимира путіна, які пролунали 2 вересня 2025 року, наголошує, що росія, захопивши ЗАЕС, створює критично небезпечні умови для її роботи та використовує об’єкт як інструмент ведення війни.

МАГАТЕ отримало інформацію про нову дамбу на ЗАЕС, що забезпечує охолодження реакторів, але не має доступу до неї. Це ускладнює оцінку ситуації з ядерною безпекою на станції.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Україна