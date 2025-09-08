Жоден реактор Запорізької АЕС не може бути запущений, ризики безпеки зростають - МАГАТЕ
Київ • УНН
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що жоден реактор ЗАЕС не може бути безпечно запущений через нестабільну ситуацію та загрозу для семи опор. Рівень води у водоймі-охолоджувачі наближається до критичного, а військова активність поблизу станції посилює ризики.
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські загарбники, залишається напруженою. Наразі жоден з реакторів ЗАЕС не може бути запущений. Про це повідомив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Агентства.
Ситуація з безпекою на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, шість із семи опор залишаються під загрозою. Залишилася лише одна лінія електропередач поза майданчиком, що створює серйозні ризики для безпеки. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден реактор не може бути безпечно запущений за нинішніх умов
Він також додав, що рівень у водоймі-охолоджувачі знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу в 12,0 м, нижче якого виходять з ладу системи охолодження.
Заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, таке як насосна станція. Поточна військова діяльність, включаючи атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликає глибоке занепокоєння, додаючи напруги та ризику
Доповнення
Міністерство енергетики України у відповідь на заяви російського диктатора володимира путіна, які пролунали 2 вересня 2025 року, наголошує, що росія, захопивши ЗАЕС, створює критично небезпечні умови для її роботи та використовує об’єкт як інструмент ведення війни.
МАГАТЕ отримало інформацію про нову дамбу на ЗАЕС, що забезпечує охолодження реакторів, але не має доступу до неї. Це ускладнює оцінку ситуації з ядерною безпекою на станції.