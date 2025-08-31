$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 21002 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 53010 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 75760 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 91616 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 107713 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252612 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111074 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85199 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99238 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 320912 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
росіяни не пустили експертів МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 88 перегляди

МАГАТЕ отримало інформацію про нову дамбу на ЗАЕС, що забезпечує охолодження реакторів, але не має доступу до неї. Це ускладнює оцінку ситуації з ядерною безпекою на станції.

росіяни не пустили експертів МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало додаткову інформацію про дамбу, побудовану для забезпечення охолоджувальної води для систем, необхідних для підтримки реакторних блоків на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в стані холодного зупинення. При цьому російські загарбники не надали команді фахівців МАГАТЕ доступу до новоствореної дамби, пише УНН з посиланням на офіційний сайт МАГАТЕ.

Деталі

Команда МАГАТЕ, яка базується на ЗАЕС, у вівторок отримала оновлену інформацію щодо розташування новозбудованої дамби та її призначення, яке полягає в ізоляції одного з каналів ЗАЕС від охолоджувального ставка станції. Згаданий канал постачає технічну воду для охолодження кількох систем станції, таких як трансформатори головного блоку, необхідні для безпечного підтримки шести реакторів ЗАЕС у стані холодного зупинення, в якому вони перебувають з квітня 2024 року.

ЗАЕС підтвердила, що дамба допоможе підтримувати рівень води в каналі на рівні близько 14 метрів, що на 2 метри вище порогу, за якого насоси технічної води більше не зможуть працювати. Крім того, ЗАЕС продовжує використовувати ґрунтові свердловини на місці для забезпечення охолоджувальної води для своїх систем безпеки для охолодження активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива.

Команда МАГАТЕ, яка базується на майданчику ЗАЕС - найбільшої атомної електростанції (АЕС) Європи - продовжує запитувати доступ до нещодавно збудованої дамби, але поки що не отримала дозволу через проблеми безпеки.

Наш доступ до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою, що є надзвичайно важливим, враховуючи нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС

- сказав Генеральний директор Гроссі.

У росіян нема технологічних можливостей запустити ЗАЕС - Гринчук18.08.25, 15:08 • 2358 переглядiв

Ситуація з охолоджувальною водою ускладнюється тим фактом, що ЗАЕС залишається залежною від однієї єдиної лінії електропередач поза майданчиком для отримання зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів та їхнього відпрацьованого палива, майже через чотири місяці після втрати підключення до останньої резервної лінії електропередач 330 кВ.

Команда МАГАТЕ продовжує стежити за роботами з технічного обслуговування систем безпеки та електричних систем і обладнання майданчика, включаючи резервні силові трансформатори. 25 серпня команда провела обхід машинного залу реакторного блоку, але не змогла отримати доступ до західної частини будівлі.

Співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що чули військову діяльність більшість днів впродовж минулого тижня.

Окремо, команди МАГАТЕ, розгорнуті на діючих українських АЕС - Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – стежать за ходом робіт з зупинки. Команди підтвердили, що один блок було повернуто в експлуатацію на початку цього тижня, а інший був зупинений на технічне обслуговування. Наразі працюють сім реакторних блоків із дев'яти загалом.

Команди МАГАТЕ повідомили, що чули тривогу повітряної тривоги більшість днів протягом минулого тижня на Південноукраїнській АЕС та Чорнобильському майданчику.

Команди на Чорнобильському майданчику та Рівненській та Південноукраїнській АЕС успішно пройшли ротацію протягом останніх днів.

Доповнення

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що запуск Запорізької АЕС після деокупації займе роки через невідомість щодо пошкоджень, завданих окупантами. МАГАТЕ оцінюватиме ситуацію, а проблеми з водопостачанням та задимленням вже фіксуються на станції.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніТехнології
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна