Ексклюзив
11:50 • 4618 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 39584 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 52711 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 35124 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 54629 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 69280 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 126624 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 149111 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91994 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 89010 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
У росіян нема технологічних можливостей запустити ЗАЕС - Гринчук

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що росіяни не мають технологічних можливостей запустити Запорізьку АЕС. Їхня присутність на станції створює небезпеку для всього світу через ігнорування міжнародних правил безпеки.

У росіян нема технологічних можливостей запустити ЗАЕС - Гринчук

російські загарбники не мають технологічних можливостей запустити Запорізьку атомну електростанцію. Їх присутність робить ситуацію небезпечною для всього світу, розповіла Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.

Деталі

Стан з Запорізькою атомною електростанцією та її окупація залишаються дуже небезпечними, оскільки кожен день окупації росіянами, які повністю ігнорують всі міжнародні правила щодо безпеки і таким чином наражають увесь світ на небезпеку

- розповіла Гринчук.

Міністерка наголосила, що у росіян нема технологічних можливостей, щоб підключити ЗАЕС.

Що стосується підключення ЗАЕС росіянами, то ні експерти МАГАТЕ, ні наші експерти не бачать можливості технологічної, щоб підключити. Станція, як і раніше не генерує електроенергії, живиться за рахунок енергосистеми України

- пояснила Гринчук.

Доповнення

 На окупованій росіянами Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів. МАГАТЕ попереджає, що ситуація може перерости у небезпечну для Європи кризу.

Зафіксовано задимлення в районі вантажного порту Запорізької АЕС. Інцидент підкреслює загрози окупації найбільшого ядерного об'єкта Європи.

Павло Зінченко

Технології
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька АЕС
Європа
Україна