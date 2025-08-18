У росіян нема технологічних можливостей запустити ЗАЕС - Гринчук
Київ • УНН
Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що росіяни не мають технологічних можливостей запустити Запорізьку АЕС. Їхня присутність на станції створює небезпеку для всього світу через ігнорування міжнародних правил безпеки.
російські загарбники не мають технологічних можливостей запустити Запорізьку атомну електростанцію. Їх присутність робить ситуацію небезпечною для всього світу, розповіла Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.
Деталі
Стан з Запорізькою атомною електростанцією та її окупація залишаються дуже небезпечними, оскільки кожен день окупації росіянами, які повністю ігнорують всі міжнародні правила щодо безпеки і таким чином наражають увесь світ на небезпеку
Міністерка наголосила, що у росіян нема технологічних можливостей, щоб підключити ЗАЕС.
Що стосується підключення ЗАЕС росіянами, то ні експерти МАГАТЕ, ні наші експерти не бачать можливості технологічної, щоб підключити. Станція, як і раніше не генерує електроенергії, живиться за рахунок енергосистеми України
Доповнення
На окупованій росіянами Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів. МАГАТЕ попереджає, що ситуація може перерости у небезпечну для Європи кризу.
Зафіксовано задимлення в районі вантажного порту Запорізької АЕС. Інцидент підкреслює загрози окупації найбільшого ядерного об'єкта Європи.