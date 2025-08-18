У росіян нема технологічних можливостей запустити ЗАЕС - Гринчук

російські загарбники не мають технологічних можливостей запустити Запорізьку атомну електростанцію. Їх присутність робить ситуацію небезпечною для всього світу, розповіла Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.

Стан з Запорізькою атомною електростанцією та її окупація залишаються дуже небезпечними, оскільки кожен день окупації росіянами, які повністю ігнорують всі міжнародні правила щодо безпеки і таким чином наражають увесь світ на небезпеку

Міністерка наголосила, що у росіян нема технологічних можливостей, щоб підключити ЗАЕС.

Що стосується підключення ЗАЕС росіянами, то ні експерти МАГАТЕ, ні наші експерти не бачать можливості технологічної, щоб підключити. Станція, як і раніше не генерує електроенергії, живиться за рахунок енергосистеми України