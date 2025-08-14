На Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів - МАГАТЕ

На окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів у стані холодного зупину. МАГАТЕ попереджає: за спеки та високого випаровування ситуація може перерости у небезпечну для всієї Європи кризу. Про це повідомляють у Міненерго, пише УНН.

Деталі

На Запорізькій АЕС, що з весни 2024 року перебуває під контролем російських військових, міжнародні експерти фіксують тривожне погіршення умов для безпечної роботи реакторів. Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, упродовж останніх двох тижнів зросли труднощі з подачею охолоджувальної води для шести енергоблоків та їхніх систем безпеки. Особливо це критично у спекотні дні, коли випаровування з резервуарів відбувається значно швидше.

Попри те, що реактори перебувають у стані холодного зупину, їм і далі потрібне безперебійне охолодження – як для активних зон, так і для басейнів витримки відпрацьованого палива. Крім того, інспектори МАГАТЕ зафіксували задимлення та обгорілі дерева біля градирень станції, що може свідчити про нещодавні пожежі.

Ситуація на ЗАЕС погіршується на тлі постійних повітряних тривог, які лунають майже щодня на всіх українських ядерних об’єктах. Зокрема, команді МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС минулого тижня довелося переривати роботу та спускатися в укриття.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук назвала дії окупантів безвідповідальними та небезпечними, наголосивши, що будь-які провокації в районі ЗАЕС можуть мати непередбачувані та катастрофічні наслідки.

Єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки – повна демілітаризація станції та повернення її під контроль України – заявила Гринчук, закликавши міжнародну спільноту до подальшого тиску на росію.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що пожежа у вівторок, 12 серпня поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не вплинула на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки.