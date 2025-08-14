На Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів - МАГАТЕ

$41.510.09
48.650.57
ukenru
11:53 • 3640 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 17812 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 62039 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 38671 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 37560 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 36107 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 36072 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 44000 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43508 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41610 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.7м/с
35%
755мм
Популярнi новини
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 9568 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 41650 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 44540 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 19597 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 21625 перегляди
Публікації
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 74 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 62028 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 178809 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 152366 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 141493 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 21625 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 36246 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 57944 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 110667 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 126640 перегляди
Актуальне
The Times
Fox News
Друга світова війна
Дія (сервіс)
Пістолет

На Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 246 перегляди

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів. МАГАТЕ попереджає, що ситуація може перерости у небезпечну для Європи кризу.

На Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів - МАГАТЕ

На окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів у стані холодного зупину. МАГАТЕ попереджає: за спеки та високого випаровування ситуація може перерости у небезпечну для всієї Європи кризу. Про це повідомляють у Міненерго, пише УНН.

Деталі

На Запорізькій АЕС, що з весни 2024 року перебуває під контролем російських військових, міжнародні експерти фіксують тривожне погіршення умов для безпечної роботи реакторів. Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, упродовж останніх двох тижнів зросли труднощі з подачею охолоджувальної води для шести енергоблоків та їхніх систем безпеки. Особливо це критично у спекотні дні, коли випаровування з резервуарів відбувається значно швидше.

Попри те, що реактори перебувають у стані холодного зупину, їм і далі потрібне безперебійне охолодження – як для активних зон, так і для басейнів витримки відпрацьованого палива. Крім того, інспектори МАГАТЕ зафіксували задимлення та обгорілі дерева біля градирень станції, що може свідчити про нещодавні пожежі.

Ситуація на ЗАЕС погіршується на тлі постійних повітряних тривог, які лунають майже щодня на всіх українських ядерних об’єктах. Зокрема, команді МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС минулого тижня довелося переривати роботу та спускатися в укриття.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук назвала дії окупантів безвідповідальними та небезпечними, наголосивши, що будь-які провокації в районі ЗАЕС можуть мати непередбачувані та катастрофічні наслідки.

Єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки – повна демілітаризація станції та повернення її під контроль України – заявила Гринчук, закликавши міжнародну спільноту до подальшого тиску на росію.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що пожежа у вівторок, 12 серпня поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не вплинула на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки.

Степан Гафтко

ВійнаКримінал та НП
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Запорізька АЕС
Європа
Україна