Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації - МАГАТЕ

12 серпня, 17:43 • 11292 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 32996 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 30011 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 52724 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 33514 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 37596 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 102293 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97512 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96058 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45075 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 11290 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 11805 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 32995 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 52724 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 102293 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Канада
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 2790 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 15868 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 88112 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 50138 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 206889 перегляди
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Пожежа поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької АЕС не підвищила рівень радіації. МАГАТЕ підтвердило відсутність загрози ядерній безпеці та постраждалих.

Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що пожежа у вівторок, 12 серпня поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не вплинула на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на МАГАТЕ у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

Зазначається, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративній будівлі. 

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.

Нагадаємо

У вівторок, 12 серпня у районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігалося задимлення. У Міненерго наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції. 

Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції07.08.25, 16:38 • 4819 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії