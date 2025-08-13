Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації - МАГАТЕ
Київ • УНН
Пожежа поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької АЕС не підвищила рівень радіації. МАГАТЕ підтвердило відсутність загрози ядерній безпеці та постраждалих.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що пожежа у вівторок, 12 серпня поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не вплинула на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на МАГАТЕ у соцмережі Х (Twitter).
Деталі
Зазначається, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративній будівлі.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.
Нагадаємо
У вівторок, 12 серпня у районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігалося задимлення. У Міненерго наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.
