Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що пожежа у вівторок, 12 серпня поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не вплинула на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на МАГАТЕ у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

Зазначається, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративній будівлі.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.

Нагадаємо

У вівторок, 12 серпня у районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігалося задимлення. У Міненерго наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції