У районі вантажного порту Запорізької АЕС зафіксували задимлення, наслідки встановлюються - Міненерго

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

У відомстві наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки - йдеться у повідомленні.

У Міненерго додали, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту.

Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського ДП НАЕК "Енергоатом" - резюмували у відомстві.

рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго