В районе грузового порта Запорожской АЭС зафиксировали задымление, последствия устанавливаются - Минэнерго
Киев • УНН
Зафиксировано задымление в районе грузового порта Запорожской АЭС. Инцидент подчеркивает угрозы оккупации крупнейшего ядерного объекта Европы.
В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и ее возможные последствия устанавливаются, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
В ведомстве подчеркнули, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.
Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности
В Минэнерго добавили, что любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента.
Единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является немедленная и полная демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный контроль легитимного оператора – украинского ГП НАЭК "Энергоатом"
