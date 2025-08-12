В районе грузового порта Запорожской АЭС зафиксировали задымление, последствия устанавливаются - Минэнерго

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и ее возможные последствия устанавливаются, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности