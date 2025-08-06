рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго

россия ночью атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте, по которому уже поставлялся СПГ из США и газ из Азербайджана, сообщили в среду в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.

В ночь на 6 августа 2025 года россия совершила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы. Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Минэнерго, "сегодня ночью оборудование, обеспечивающее эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников".

"Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев", - подчеркнули в Минэнерго.

На месте удара, по данным Минэнерго, "работают специалисты для установления последствий атаки".

Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа. Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа. Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому россия должна отвечать за содеянное - заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

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