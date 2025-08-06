рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Эксклюзив
10:11 • 698 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Эксклюзив
09:59 • 2720 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
08:44 • 11453 просмотра
Массовое отравление в лагере на Львовщине: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
07:56 • 21027 просмотра
Правительство назначило Цивинского директором БЭБ - Свириденко
06:38 • 19932 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 93620 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 149262 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 87357 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 164606 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 67599 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
53%
751мм
Популярные новости
Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС6 августа, 00:56 • 24887 просмотра
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление6 августа, 02:24 • 22623 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву05:16 • 18174 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 20002 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 15841 просмотра
публикации
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Эксклюзив
10:11 • 654 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 93589 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 149240 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 140818 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 164583 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Курская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 16079 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 20248 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 79313 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 99660 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 90407 просмотра
Актуальное
WhatsApp
ЧатГПТ
Гаубица M777
Шахед-136
Нефть марки Brent

рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго

Киев • УНН

 • 264 просмотра

россия атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области. Этот объект обеспечивает поставки газа из LNG-терминалов Греции в украинские газохранилища и задействован в маршруте поставок LNG из США и газа из Азербайджана.

рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго

россия ночью атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте, по которому уже поставлялся СПГ из США и газ из Азербайджана, сообщили в среду в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.

В ночь на 6 августа 2025 года россия совершила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы. Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа

- сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Минэнерго, "сегодня ночью оборудование, обеспечивающее эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников".

"Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев", - подчеркнули в Минэнерго.

На месте удара, по данным Минэнерго, "работают специалисты для установления последствий атаки".

Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа. Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа. Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому россия должна отвечать за содеянное

- заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: был "сознательный удар по подготовке к отопительному сезону"06.08.25, 10:18 • 1750 просмотров

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
Одесская область
Азербайджан
Европа
Румыния
Соединённые Штаты
Украина