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рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго

Київ • УНН

 • 274 перегляди

росія атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області. Цей об'єкт забезпечує поставки газу з LNG-терміналів Греції до українських газосховищ і задіяний у маршруті постачання LNG зі США та газу з Азербайджану.

рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго

росія вночі атакувала в Одеській області компресорну станцію ГТС на маршруті, яким вже поставлявся СПГ зі США та газ з Азербайджану, повідомили у середу у Міністерстві енергетики України, пише УНН.

У ніч на 6 серпня 2025 року росія здійснила цілеспрямовану атаку на об’єкт газової інфраструктури - компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Ця компресорна станція була задіяна в межах маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу

- повідомили у Міненерго.

Як зазначили у Міненерго, "сьогодні уночі обладнання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників".

"Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців", - наголосили у Міненерго.

На місці удару, за даними Міненерго, "працюють фахівці для встановлення наслідків атаки".

Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу. Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу. Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор. Саме тому росія повинна відповідати за скоєне

- заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Зеленський відреагував на нічну атаку рф: був "свідомий удар по підготовці до опалювального сезону"06.08.25, 10:18 • 1760 переглядiв

Юлія Шрамко

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