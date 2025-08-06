Зеленський відреагував на нічну атаку рф: був "свідомий удар по підготовці до опалювального сезону"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну атаку рф, яка зачепила у тому числі електромережі та газову станцію, зазначивши, що "що б не говорив кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск", і що українська сторона розраховує "на потрібні рішення", пише УНН.

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"Зараз у Запорізькому районі наші медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару по звичайній базі відпочинку. Дванадцять людей травмовані. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Військового сенсу в цьому ударі - нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", - написав Зеленський у соцмережах.

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З його слів, "також уночі - підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині, сотні сімей лишили без газу".

І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці - вказав Зеленський.

І додав: "Харківщина, Донеччина - били по приватних будинках людей".

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Що б не говорив кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення - наголосив Зеленський.

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