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Financial Times

рф завдала 4 авіаудари по базі відпочинку на Запоріжжі: показали наслідки

Київ • УНН

 • 906 перегляди

У Запорізькій області внаслідок російських авіаударів по базі відпочинку загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них двоє дітей. Було пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків для відпочинку.

рф завдала 4 авіаудари по базі відпочинку на Запоріжжі: показали наслідки

У Запорізькій області внаслідок російських ударів по базі відпочинку загинули дві людини, ще 12 отримали поранення, серед них двоє дітей. Також було пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків для відпочинку, пише УНН з посиданням на ДСНС.

Деталі

6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, загинуло двоє людей.

Поранено 12 осіб, серед них щонайменше дві дитини

Кількість постраждалих уточнюється.

В ДСНС також повідомили рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки.

Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку

- говориться у повідомленні.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що по базі відпочинку було завдано чотири удари. Російські загарбники застосували фугасні авіаційні бомби.

Доповнення

Внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область троє людей отримали поранення, пошкоджено будівлі. За добу окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Запорізька область