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Financial Times

РФ нанесла 4 авиаудара по базе отдыха в Запорожье: показали последствия

Киев • УНН

 • 884 просмотра

В Запорожской области в результате российских авиаударов по базе отдыха погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них двое детей. Были повреждены девять одноэтажных домов для отдыха.

РФ нанесла 4 авиаудара по базе отдыха в Запорожье: показали последствия

В Запорожской области в результате российских ударов по базе отдыха погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них двое детей. Также было повреждено девять одноэтажных домов для отдыха, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

6 августа в промежутке времени с 05:55 по 06:10 враг нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района

- говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, погибли два человека.

Ранено 12 человек, среди них по меньшей мере два ребенка

Количество пострадавших уточняется.

В ГСЧС также сообщили, что спасатели транспортировали травмированных и передали медикам, кроме этого провели эвакуацию отдыхающих из очагов опасности.

Сейчас чрезвычайники ликвидируют возгорание надворной постройки, автомобилей и пяти очагов горения открытой территории. Повреждено 9 одноэтажных домиков для отдыха

- говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что по базе отдыха было нанесено четыре удара. Российские захватчики применили фугасные авиационные бомбы.

Дополнение

В результате вражеской атаки на Запорожскую область три человека получили ранения, повреждены здания. За сутки оккупанты нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Запорожская область