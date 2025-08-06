Ворожий удар по Запоріжжю: троє поранених
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район троє людей отримали поранення, пошкоджено будівлі. За добу окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
Щонайменше три людини зазнали поранень в результаті ворожої атаки на Запорізький район. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, авіаційним ударом було пошкоджені будівлі.
Також Федоров розповів, що упродовж минулої доби окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
"Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складських приміщень, сільгосптехніки", - констатував керівник Запорізької ОВА.
Нагадаємо
Напередодні двоє людей загинуло внаслідок ворожої атаки на Степногірськ Запорізької області. Раніше російський FPV-дрон атакував село Біленьке Запорізького району, поранивши 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.
Окупанти атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, десятки поранених29.07.25, 07:43 • 3380 переглядiв