Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє поранених
Київ • УНН
російський FPV-дрон атакував село Біленьке Запорізького району, поранивши 43-річну жінку та 49-річного чоловіка. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, російський FPV-дрон ударив по селу Біленьке.
Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка
Він додав, що постраждалим надається вся необхідна допомога
Нагадаємо
28 липня російські війська завдали авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії.
Згодом у Мін’юсті уточнили, що внаслідок авіаудару рф по колонії загинули 16 засуджених, 44 поранено.
Смертоносний удар рф по Біленьківській колонії: омбудсман направив звернення до прем’єра з вимогою релокацію установ29.07.25, 19:44 • 3354 перегляди