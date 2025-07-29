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Російський авіаудар по колонії: кількість загиблих зросла до 17 29 липня 2025

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Російські війська завдали авіаційного удару чотирма керованими авіабомбами по виправній колонії 28 липня 2025 року. Внаслідок обстрілу загинуло 17 засуджених, 42 отримали поранення, зруйновано їдальню та пошкоджено інші будівлі.

Російський авіаудар по колонії: кількість загиблих зросла до 17

Російські війська завдали авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії, кількість загиблих в результаті удару збільшилася до 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення, повідомили у Міністерстві юстиції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили рф здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ). Внаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. В результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення", - повідомили у Мін'юсті.

Зазначається, що тяжкопоранені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ. "Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя)", - вказали у Мін'юсті.

До забезпечення порядку в установі, як зазначається, "залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України". "Усім постраждалим надано медичну допомогу. (...) Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає", - наголосили у Мін'юсті.

"Цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил рф. Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин", - підкреслили у Мін'юсті.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про 16 загиблих внаслідок атаки рф на виправну колонію на Запоріжжі.

Окупанти атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, десятки поранених29.07.25, 07:43 • 2142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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