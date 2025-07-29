Окупанти атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, десятки поранених

В ніч на вівторок, 29 липня, росіяни атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області, внаслідок удару 16 людей загинули, ще 35 зазнали поранені. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами, зокрема, поцілив і по виправній колонії.

Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч - констатував Федоров.

Він також розповів, що загалом упродовж доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області - зокрема, 81-річну жінку поранено внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району.

"Надійшло 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд", - резюмував керівник ОВА.

Нагадаємо

У Степногірську Запорізької області виявили тіла 74-річної жінки та 66-річного чоловіка на місці зруйнованого будинку. Загибель сталася внаслідок удару російських реактивних систем залпового вогню по прифронтовому селищу 26 липня.

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