Окупанти атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, десятки поранених
Київ • УНН
В ніч на 29 липня росіяни атакували пенітенціарний заклад у Запорізькій області, внаслідок чого 16 людей загинули та 35 отримали поранення. Ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, поціливши по виправній колонії та пошкодивши приватні будинки.
В ніч на вівторок, 29 липня, росіяни атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області, внаслідок удару 16 людей загинули, ще 35 зазнали поранені. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами, зокрема, поцілив і по виправній колонії.
Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч
Він також розповів, що загалом упродовж доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області - зокрема, 81-річну жінку поранено внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району.
"Надійшло 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд", - резюмував керівник ОВА.
Нагадаємо
У Степногірську Запорізької області виявили тіла 74-річної жінки та 66-річного чоловіка на місці зруйнованого будинку. Загибель сталася внаслідок удару російських реактивних систем залпового вогню по прифронтовому селищу 26 липня.
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