Запоріжжя атаковано "шахедами": поранено жінку, пошкоджено дачні кооперативи та навчальний заклад

43-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Василівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

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Також, за його словами, в ніч на четвер, 24 липня, ворог атакував місто Запоріжжя та Запорізький район 9 "шахедами", удари було нанесено по дачним кооперативам.

Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано - розповів Федоров.

Він уточнив, що ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується.

"Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих", - додав голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Протягом доби 22 липня Запорізька область зазнала 456 ударів по 12 населених пунктах, зафіксовано 19 повідомлень про руйнування. Атаки включали авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артилерійські обстріли, мирні жителі не постраждали.

21 липня у селищі Степногірськ Запорізької області російські військові атакували цивільну автівку FPV-дронами, внаслідок чого вона згоріла вщент. Водій встиг вистрибнути з автомобіля.

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