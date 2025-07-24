Запоріжжя атаковано "шахедами": поранено жінку, пошкоджено дачні кооперативи та навчальний заклад

$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:24 • 14493 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 36409 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 23965 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 23685 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 55270 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 94142 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 58563 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 86228 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 184229 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
23 липня, 09:26 • 150600 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.4м/с
65%
748мм
Популярнi новини
Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров23 липня, 19:18 • 11596 перегляди
У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади23 липня, 22:48 • 14502 перегляди
Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров01:40 • 15799 перегляди
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки02:54 • 11565 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу04:30 • 13612 перегляди
Публікації
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 94145 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 184230 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 240779 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 271517 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 281721 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кислиця Сергій Олегович
Хакан Фідан
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 144778 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 265827 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 352268 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 358535 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 348491 перегляди
Актуальне
MIM-23 Hawk
M2 Bradley
Forbes
Dassault Mirage 2000
МіГ-29

Запоріжжя атаковано "шахедами": поранено жінку, пошкоджено дачні кооперативи та навчальний заклад

Київ • УНН

 • 930 перегляди

В ніч на 24 липня Запоріжжя, Запорізький та Василівський райони зазнали ворожої атаки. Поранено жінку, пошкоджено господарчі споруди дачних кооперативів та корпус навчального закладу.

Запоріжжя атаковано "шахедами": поранено жінку, пошкоджено дачні кооперативи та навчальний заклад

43-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Василівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, в ніч на четвер, 24 липня, ворог атакував місто Запоріжжя та Запорізький район 9 "шахедами", удари було нанесено по дачним кооперативам.

Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано

- розповів Федоров.

Він уточнив, що ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується.

"Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих", - додав голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Протягом доби 22 липня Запорізька область зазнала 456 ударів по 12 населених пунктах, зафіксовано 19 повідомлень про руйнування. Атаки включали авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артилерійські обстріли, мирні жителі не постраждали.

21 липня у селищі Степногірськ Запорізької області російські військові атакували цивільну автівку FPV-дронами, внаслідок чого вона згоріла вщент. Водій встиг вистрибнути з автомобіля.

Загарбники вдарили по Запоріжжю: поранений літній чоловік20.07.25, 18:46 • 4954 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Шахед-136
Запоріжжя
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9